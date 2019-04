INFO ROUTE : Nombreux travaux jusqu'au 19 avril 2019 dans les Alpes Maritimes. France Bleu Azur vous guide.

Tous les jours, écoutez France Bleu Azur sur 103.8 et faisons la route ensemble. Si vous êtes témoins d'une perturbation, contactez-nous au 04.93.82.03.04.

Grosses perturbations à prévoir sur vos routes du Lundi 15 avril au Vendredi 19 avril inclus.

Travaux préparatoires à la pose de barrière de sécurité et circulation interdite sur la pénétrante Cannes - Grasse (RD 6185)

La circulation sur la pénétrante Canne-Grasse (RD 6185), sera interdite de façon non simultanée, du lundi 15 avril (22h) au vendredi 19 avril 2019 (6h), selon les modalités suivantes :

De nuit entre 22h et 6h dans le sens Cannes / Grasse :

Entre le giratoire Churchill et l’échangeur de Notre Dame de vie : déviations mises en place par les RD 3 et 35, et 35d. Fermeture de la bretelle d’entrée RD 3 direction Cannes.

Bretelle entrée Saint-Martin : déviations par les RD 409 et 6185, via l’échangeur de Mouans-Sartoux.

Bretelle d’entrée RD 35d : déviation via le giratoire Saint Martin.

De nuit entre 22h et 6h dans le sens Grasse / Cannes

Bretelle entrée Saint-Martin : déviations par les RD 35 3, via l’échangeur de Tournamy.

Bretelle d’entrée RD 35d : déviation par les RD 35 et 3.

Rétablissement de la circulation, chaque jour, de 6h à 22h.

Des travaux de création de parois en béton occasionnent la fermeture de la RD 117 (Toudon) jusqu'au 7 juin inclus

La RD 117 (Toudon) pourra être coupée à la circulation dans les deux sens, sur plusieurs sections non simultanément de 8h30 à 12h et de 13h à 17h, du lundi 15 avril (8h30) au 7 juin 2019 (17h).

Une restitution de la circulation est envisagée : chaque nuit de 17h au lendemain 8h30 ; chaque fin de semaine, du vendredi à 17h au lundi 8h30 ; chaque veille de jour férié de 17h au lendemain 8h30.

Des travaux de réfection de la chaussée pourront occasionner la fermeture de la RD 23 ( Gorbio)

La RD 23 (Gorbio) pourra être fermée à la circulation dans les deux sens, sur deux sections non simultanément, (entre avenue du Général de Gaulle et la route de Menton), du lundi 15 avril (9h) au vendredi 19 avril 2019 (17h30). Des déviations sont mises en place par la RD 6007 et la RD 50 via Roquebrune-Cap-Martin.

Une restitution de la circulation est prévue ponctuellement entre 9h et 17h30 et chaque soir de 17h30 au lendemain 9h.

Des travaux d'ouverture de chambres causeront une fermeture de la RD1009 (Mandelieu)

La RD 1009 (Mandelieu-la-Napoule) sera fermée à la circulation dans le sens Mandelieu / La Roquette-sur-Siagne, sur 40m après le giratoire Jean Mermoz, de nuit (21h – 6h), du lundi 15 avril (21h) au vendredi 19 avril 2019 (6h). Des déviations sont mises en place par les RD 6207, 6207 - b2, 6007, 109 et 1109 via Mandelieu / Pégomas.

Pour finir, des travaux de purge occasionnant la fermeture de la RM 2565 ( Utelle)

La circulation sur la RM 2565 (Utelle) s’effectue sous alternat par feux tricolores, en journée (9h-17h), avec des coupures ponctuelles de 20 minutes maximum, du lundi 15 avril (9h) au vendredi 19 avril 2019 (17h).

Une restitution à la circulation est prévue la nuit, de 17h00 à 9h00 et le jour de 12h00 à 13h00.