Les traditionnels travaux d'été sur la voirie arrivent à Besançon. Avec durant de longues semaines, parfois, leurs lots de routes barrées et de déviations plus ou moins pratiques. Surtout dans le centre-ville cette année. Voici le détail des principaux chantiers programmés en juillet-août.

L'été sera chaud à Besançon, en juillet-août ! Au moins pour les automobilistes et autres chauffeurs de poids-lourds et de bus. C'est l'heure des traditionnels travaux estivaux pour rénover la voirie. Et parmi les nombreux chantiers programmés, cet été encore, le plus conséquent et impactant sera celui de la rue de la Préfecture, au centre-ville.

Huit longues semaines de circulation interdite sur la principale partie de la rue de la Préfecture

Entre l'angle de la rue Megevand et la Préfecture du Doubs, la circulation sera coupée du 2 juillet au 24 août pour permettre à Enedis d'y renouveler la totalité des câbles électriques installés sous la chaussée et dans les bâtiments. Soit de minutieux travaux sur 200 m de long - et des deux côtés de la rue - qui prennent forcément du temps pour être réalisés, dixit Daniel Mourot, le Directeur de la Voirie à la Ville de Besançon.

Du 16 au 27 juillet : la période la plus compliquée, a priori, pour les automobilistes

Des déviations, plus ou moins à rallonge, seront évidemment mises en place durant ces deux mois d'été de travaux à Besançon. Un petit bémol, quand même, malgré les réunions de coordination entre la Ville, la DIR Est et le Conseil Départemental du Doubs, qui profitent aussi de la circulation traditionnellement moins dense en juillet-août pour rénover la voirie dont ils ont la charge... La circulation bisontine reste d'être très compliquée, a priori, du 16 au 27 juillet : jusqu'à cinq chantiers vont se chevaucher, aux alentours de la Citadelle. Avec la fermeture de la Côte de Larnod, du tunnel de la Citadelle, d'une partie des rues Nodier et de la Préfecture, et enfin la Côte de Morre !

Les dates des principaux chantiers de voirie à Besançon durant l'été 2018