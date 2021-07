Travaux : la circulation perturbée jusqu'à mi-août sur l'Île de Nantes

"C'est une catastrophe", soupire France, au volant de sa voiture, immobile sur le boulevard Babin Chevaye de l'Île de Nantes, ce vendredi 23 juillet. Les travaux sur les voies parallèles ont pour conséquence d'y concentrer la circulation.

Il faut bien qu'ils fassent les travaux de toutes façons

La file de voitures s'étend sur tout le boulevard, de Vincent Gâche au rond point République. "C'est compliqué avec tous les travaux qu'il y a, avoue Nelly, dans les bouchons, espérons que ça s'arrange mais il faut bien qu'ils fassent les travaux de toutes façons."

Les bus sont pris dans les bouchons sur plusieurs centaines de mètres. © Radio France - Paul Sertillanges

Les lignes de bus sont engluées dans les bouchons sur 400 mètres. _"_Ça peut arriver, 10 ou 15 minutes de retard, affirme Ilona, qui prend son mal en patience. Si des personnes sont pressées pour aller au travail ou pour aller chercher leurs enfants, c'est compliqué."

Jusqu'au 15 août

À cause des travaux sur le réseau d'eau potable, le boulevard Gustave Roch est fermé dans les deux sens entre le boulevard Victor Hugo et l'ancien Marché d'intérêt national depuis le 19 juillet et jusqu'au 15 août ; le boulevard Victor Hugo, fermé dans le sens nord-sud, rouvrira le même jour.