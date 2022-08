Travaux : la Nationale 6 coupée à Auxerre jusqu'au 26 août, des déviations mises en place

La Nationale 6, qui contourne Auxerre, est coupée entre le rond-point du Carrefour de l’Europe et celui des Chesnez, du 16 au 26 août pour des travaux de réfection des joints de pont. Des déviations sont mises en place.

Attention travaux à Auxerre : la Nationale 6, qui traverse l'Yonne du nord au sud, est coupée au nord d'Auxerre dans les deux sens du 16 au 26 août. Les travaux de réfection de joints de ponts se déroulent entre le rond-point du Carrefour de l'Europe et celui des Chesnez. La bretelle de la D89A permettant d'accéder à Auxerre, en venant du nord du département, ou d'aller vers Joigny et Sens en venant d'Auxerre est donc fermée à la circulation.

Une déviation mise en place

Une déviation est donc mise en place. En venant d'Auxerre, les automobilistes doivent emprunter la bretelle entrante sur la RN6 vers l’est depuis le rond-point du Carrefour de l'Europe, puis faire demi-tour à l'échangeur de Jonches. En venant de Sens et Joigny, il faut sortir au rond-point des Chesnez et prendre la RN 6 en direction du nord, jusqu'à l'échangeur "A6 nord", et de là, prendre le rond-point, puis rattraper la RN 6 en direction d'Auxerre.

La direction interdépartementale des Routes Centre-Est, en charge des travaux, demande aux automobilistes d'être prudents aux abord du chantier.