Travaux : le pont d'Arrauntz à Ustaritz détruit puis reconstruit à partir du 1er octobre

Le pont d'Arrauntz bientôt détruit. Ce vendredi 1er octobre, le pont situé dans le quartier du même nom à Ustaritz va être démonté puis reconstruit dans le cadre des travaux pour faire passer la 2x2 voies sur la département 932. Des travaux qui vont forcément avoir des répercussions sur le trafic, et sur le quotidien des habitants d'Ustaritz.

Jusqu'au 15 octobre

Entre le 1er et le 15 octobre, le pont va être détruit. Pendant cette période, la route sera coupée sur la RD932, mais pas la circulation. En effet, si le passage sous le pont sera évidemment impossible, les voitures passeront par les bretelles qui permettent normalement d'accéder au quartier d'Arrauntz, il suffira aux voitures de monter d'un côté et de redescendre de l'autre. Un changement qui risque d'entrainer des embouteillages, d'autant que la vitesse sera limitée à 30 km/h sur les bretelles.

Pendant six mois

Ensuite, le pont sera reconstruit, et la circulation reprendra sur la départementale 932 alternativement côté gauche ou côté droit de la chaussée, en 2x1 voie. Reste que la traversée du pont restera inaccessible naturellement jusqu'à la fin des travaux. De quoi pénaliser les habitants notamment des hauts de Arrauntz. Pour se rendre par exemple à l'école publique située de l'autre côté du pont, ils devront prendre la bretelle, aller jusqu'au rond point d’Hérauritz, et revenir, et prendre la bretelle de l'autre côté du pont. De quoi rallonger les trajets, potentiellement perturbés par de la circulation. Par ailleurs, des navettes seront mises en place pour faire cette même traversée, notamment pour les enfants qui habituellement allaient à l'école à pied ou à vélo.

Les travaux devraient se terminer en avril 2022, et la 2x2 voies livrée entièrement en 2023.

Le pont d'Arrauntz bientôt détruit et reconstruit pour laisser passer la future 2x2 voies © Radio France - Anthony Michel

Explications de la mairie d'Ustaritz

Des travaux en partenariat avec la mairie d'Ustaritz qui a notamment apporté son aide en ce qui concerne la communication aux habitants. Le maire de la commune Bruno Carrère a d'ailleurs enregistré une vidéo d'explication pour les habitants.