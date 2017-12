Travaux : le RD943 est coupée mais les déviations ne sont pas empruntées

Depuis le 6 décembre, la circulation est coupée sur la RD943, entre Tours et Loches. Jusqu'au 15 décembre, la SNCF fait des travaux de rénovation sur un passage à niveau à Cormery. Des déviations ont été mises en place mais elles ne sont pas respectées, notamment par les poids lourds.

A la sortie sud de Cormery, la RD943 est coupée depuis le 6 décembre et ce, jusqu'au 15 décembre. La SNCF rénove un passage à niveau. Un dénivelé de plus d'un mètre empêche actuellement le passage de tous les véhicules. Des déviations ont donc été mises en place pour les voitures mais aussi pour les poids lourds.

Pourtant, les véhicules sont nombreux à faire demi-tour devant la zone de travaux. Qu'ils viennent de Tours ou de Loches, les conducteurs ont apparemment une bonne excuse pour ne pas avoir emprunté les déviations. "Je vais à Châteauroux là et je n'ai pas vu de panneau, rien du tout. Je ne vois pas où je vais passer maintenant", explique Rodolphe, au volant de son camion-remorque.

Une signalétique est présente de Chambray jusqu'à Cormery

" On a quand même cinq gros panneaux, exclusivement pour les poids lourds. Nous avons même renforcé le dispositif, on a dû ajouter une bonne quarantaine de panneaux par rapport à ce qui était prévu. C'est assez conséquent et visible", précise Anthony Ondet, conducteur des travaux.

Des dégâts sont déjà à signaler

Chantal Bonnin, adjointe à la mairie de Cormery, remarque que le passage des poids lourds a déjà eu des répercussions. " Ils ont déjà embarqué des barrières et des panneaux ", regrette-elle. Elle a donc décidé de faire appel à la sous-préfecture. Elle aimerait que la signalétique soit encore plus visible, notamment la nuit car c'est là que les poids lourds circulent le plus.