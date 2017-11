Travaux, nouvelles enseignes, courses de Noël : le grand binz au Grand Mail de Saint-Paul-lès-Dax

Des centaines d’automobilistes ont été coincés dans les bouchons du Grand Mail de Saint-Paul-lès-Dax samedi dernier. Entre les travaux sur le boulevard Saint-Vincent-de-Paul, l’ouverture de plusieurs nouvelles enseignes et les courses de Noël, le Grand Mail a été débordé et obligé de s’excuser.

"Conscients des difficultés rencontrées ce samedi en fin d'après-midi pendant une période de très forte affluence, nous tenions à nous excuser auprès de nos visiteurs !" Voilà le message publié sur Facebook en début de semaine par le centre commercial du Grand Mail à Saint-Paul-lès-Dax, où des centaines d’automobilistes se sont retrouvés coincés dans des bouchons monstres le week-end dernier. Il faut dire qu’à un mois de Noël, les travaux ne sont pas finis sur le boulevard Saint-Vincent-de-Paul et que plusieurs enseignes très attractives continuent d’ouvrir dans l’immense complexe commercial de l’agglomération, attirant toujours plus de clients.

Le nouveau plan de circulation de l’extension du Grand Mail

"Nous en profitions pour modifier les aménagements de voiries et fluidifier les accès", explique toujours sur Facebook le Grand Mail qui montre même en photo les nouvelles entrées et sorties du parking sous-terrain sur un plan de l’extension du centre commercial.

"On a été un peu débordés, reconnaît volontiers Vincent Jacquemain, directeur du Grand Mail. On ne s'attendait pas à cette affluence aussi tôt dans le mois de novembre et d'ailleurs nous avons fait des chiffres d'affaires historiques." Mais le grand patron l'avoue aussi, entre les travaux d'entrée de ville pas terminés et les nouveaux accès à Grand Mail 2, la zone n'était pas vraiment prête à accueillir ce monde. "Quand c'est nouveau, on est un peu perdu et on ne sait pas trop où allez d'abord mais c'est vrai qu'il y a manqué un peu de signalisation et nous sommes en train de travailler dessus. Dès ce vendredi, nous allons rajouter des panneaux aux entrées et aux sorties notamment du parking sous-terrain et nous allons rajouter du personnel pour renseigner les clients et les aider à se garer."

Quant aux travaux de voiries, ils devraient se terminer fin novembre, début décembre au plus tard et ne gêneront donc pas les courses de Noël.