Travaux : pas d'avion au mois d'août à l'aéroport Clermont-Ferrand Auvergne

L'activité estivale y est certes modérée, mais si vous comptiez partir en vacances en avion depuis Clermont-Ferrand, ce sera forcément en juillet. L'aéroport Clermont-Ferrand Auvergne remet en état sa piste et les travaux imposent de stopper le trafic aérien du 2 au 31 août 2021.

Des fouilles archéologiques avaient d'abord eu lieu sur le site du futur chantier de mi-novembre 2020 à fin février 2021, révélant notamment une tombe d'enfant du 1er siècle après J-C. Une fois le feu vert administratif obtenu, les travaux ont pu démarrer le 21 juin dernier et obligent donc à fermer la piste pour cette mise en conformité.

Dans un communiqué, le groupe gestionnaire, Vinci Airports, précise que "la période a été choisie en raison des statistiques de pluviométrie plus favorables", afin de minimiser les risques de retard du chantier pour intempéries."

Un trafic déjà impacté par la crise Covid

D'ordinaire l'aéroport de Clermont desservait tout l'été le Portugal, la Sicile, Londres, La Crète, le Maroc, ou encore des vols saisonniers vers Nice, Figari, Bastia ou Ajaccio. Programme déjà largement réduit à l'été 2020 sous l'effet de la crise Covid. L'an dernier en août, la piste clermontoise n'avait vu passer qu'un aller-retour par semaine vers Figari, un autre vers Ajaccio et deux allers-retours par semaine vers Lisbonne.

Pour la petite histoire, la piste de l'aéroport de Clermont-Aulnat est la plus ancienne piste en dur au monde. La première a été réalisée en 1916, alors que jusqu'à cette époque, les avions décollaient et atterrissaient sur l'herbe. Des fragments de cette première piste sont visibles devant l'aérogare et à l'Aventure Michelin.