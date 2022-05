Travaux : pas de train entre Montpellier et Toulouse pour le week-end de l'Ascension

Pas de train en circulation pour le week-end de l'Ascension entre Toulouse et Montpellier. La SNCF prévoit des travaux de grande ampleur sur cette ligne entre ce jeudi 26 et ce dimanche 29 mai. La SNCF profite de l'intervalle entre les grands départs et les grands retours du week-end pour ces travaux. Il y aura au total quatre chantiers.

La SNCF les appellent des "opérations coup de poing". Près de 300 agents de SNCF Réseau et d'entreprises extérieures sont mobilisées 24/24h le long de la ligne. Dans l'Hérault, deux gros chantiers sont prévus.

Travaux du futur pont ferroviaire à Agde

À Agde, une soixantaine de personnes va poser le tablier du futur pont ferroviaire. Il remplacera le passage à niveau situé vers la gare. Des travaux très attendus, puisque la zone est très accidentogène. Environ 10.000 voitures et 150 trains fréquentent cette zone chaque jour. D'ici juin 2023, la route passera sous la voie ferrée. À Béziers, c'est le pont ferroviaire situé avenue de Sérignan qui sera rénové.

Les travaux nécessitent donc la fermeture totale de la circulation des trains entre Toulouse et Montpellier. Si vous aviez prévu de prendre le train ce week-end, pas de panique : vous pourrez emprunter les bus de substitutions, au départ des gares SNCF.

La circulation reprendra normalement dimanche 29 mai à 11 heures. Toutes les informations sur les conditions de trafic sont à retrouver sur l'appli SNCF Connect ou sur le site LiO trains SNCF.