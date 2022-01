Le pont de Carnon fermé pendant trois mois pour travaux

Attention si vous empruntez le pont de Carnon (Hérault), à pied, à vélo, en voiture ou en transports en commun. À partir du lundi 10 janvier 2022, et pour trois mois, il est fermé. Les équipes des Voies Navigables de France (VNF) réalisent des travaux. L'objectif est de rehausser le pont de 90 centimètres pour que les bateaux de fret, qui circulent sur le canal du Rhône à Sète, puissent passer par ici.

Navettes fluviales et déviation

Pour les cyclistes et les piétons, VNF met en place des navettes fluviales gratuites, qui fonctionnent tous les jours entre 6h et 21h, et qui peuvent transporter jusqu'à 50 personnes. Pour les usagers de la route, une déviation est mise en place. Elle vous fera passer par le centre de Carnon.

Explications des travaux - VNF

Ces travaux, financés par VNF et la Région Occitanie, vont coûter 2.3 millions d'euros.