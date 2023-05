Travaux près de Cahors : trafic Intercités Toulouse-Paris et TER perturbé lors des week-ends prolongés

C'est la période que choisit souvent la SNCF pour entreprendre de grands travaux. Plus de deux kilomètres de voie (rails, traverses, ballast) doivent être renouvelés en gare de Cahors entre avril et juillet. Pendant ce chantier de nuit, il faut parfois interrompre les circulations ferroviaires pendant plusieurs heures. Les deux prochaines opérations sont programmées pendant le weekend de l'Ascension (18-21 mai, 69 heures d'arrêt) et lors du week-end de la Pentecôte (27 au 29 mai, 45 heures d'arrêt).

Pas d'Intercités Paris-Toulouse au milieu de ces week-ends

Il n'y aura ainsi aucun Intercités entre Paris et Toulouse le vendredi1 9 et le samedi 20 mai, ainsi que le dimanche 28 mai.

Le trafic des trains régionaux sera aussi perturbé : aucun TER le vendredi 19 et le samedi entre Toulouse et Brive, un certains nombre de trains seront supprimés lors du pont de l'Ascension sur les lignes Toulouse-Montauban, Toulouse-Agen et Toulouse-Cahors. Elles connaitront des ajustements lors du week-end de la Pentecôte mais les horaires seront maintenus à l'identique entre Toulouse et Montauban du 27 au 29 mai.