Travaux SNCF : cinq week-ends d'interruption totale du trafic prévus en 2023 sur la ligne Paris-Orléans

C'était en 2011 : pour la première fois, la SNCF (à l'époque Réseau Ferré de France) décidait d'interrompre totalement le trafic sur la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse (POLT), le temps d'un week-end (la Pentecôte), pour procéder à d'importants travaux d'entretien. Ce qui était alors une exception est devenue la règle avec systématiquement, chaque année depuis 2013, plusieurs week-ends sans aucun train sur l'axe POLT en raison de chantiers de modernisation.

Encore des week-ends sans train en 2023 et au-delà

2023 n'échappera pas à la règle, avec cinq week-ends "coup de poing", comme dit l'entreprise ferroviaire, donc avec interruption totale du trafic sur cette ligne :

Du 8 au 10 avril (54 heures d'interruption) - week-end de Pâques

Du 6 au 8 mai (50 heures d'interruption)

Du 18 au 21 mai (70 heures d'interruption) - pont de l'Ascension

Du 27 au 29 mai (50 heures d'interruption) - week-end de Pentecôte

Du 25 au 26 novembre (30 heures d'interruption)

"En fait, certaines opérations sur le réseau ne peuvent se faire qu'avec une longue coupure de la circulation, justifie Bruno Morin, pilote des axes POLT et Centre à SNCF Réseau. Quand on remplace un pont, quand on renouvelle des aiguillages ou des caténaires, cela prend beaucoup de temps et cela nécessite ce genre d'interruptions." Et il faut s'attendre à ce qu'il en soit de même les prochaines années. "On est sur un volume de travaux encore très conséquents à réaliser dans les années à venir, poursuit Bruno Morin. Le nombre de week-ends concernés ne diminuera pas tout de suite, mais dès qu'on le pourra, on le diminuera, bien sûr." Sans pouvoir aujourd'hui annoncer de date.

300 millions d'euros de travaux prévus cette année par SNCF Réseau en Centre-Val de Loire

Cette année, sur la partie de la ligne située en Centre-Val de Loire, l'essentiel des travaux concernera la gare de Vierzon où un poste d'aiguillage informatique doit remplacer, en 2027, les cinq postes d'aiguillage mécaniques, qualifiés "d'ancienne génération' - un chantier dans lequel SNCF Réseau va investir 156 millions d'euros en cinq ans. Mais des travaux sont également prévus en 2023 sur d'autres lignes dans la région, notamment sur la ligne Paris-Chartres-Le Mans (70 km de voies à renouveler entre Chartres et Le Theil pour 100 millions d'euros) et sur la ligne Paris-Montargis-Nevers (45 km de voies à renouveler entre Montargis et Neuvy-sur-Loire). Au total, SNCF Réseau engagera près de 300 millions d'euros de travaux cette année en Centre-Val de Loire, répartis sur une vingtaine de chantiers.

Francesca Aceto, la directrice territoriale de SNCF Réseau en Centre-Val de Loire © Radio France - François Guéroult

Cela représente une hausse de 73% du montant financier des travaux par rapport à 2021. "Ce n'est pas un scoop que de dire que nous avons l'un des plus anciens réseaux ferroviaires d'Europe, admet Francesca Aceto, la directrice territoriale de SNCF Réseau en Centre-Val de Loire, mais il y a surtout la volonté aujourd'hui d'accélérer la modernisation aussi bien du réseau structurant que des petites lignes régionales dont nous aurons achevé la régénération en 2024."