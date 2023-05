Travaux SNCF en Île-de-France : de nombreuses perturbations prévues au mois de mai sur les Transilien et RER

Opération grands travaux à la SNCF ! Durant les week-ends du mois de mai, de nombreuses lignes vont être à l'arrêt afin de transformer le réseau francilien. Trois objectifs sont envisagés : rajeunir le réseau pour maintenir un haut niveau de sécurité et améliorer la fiabilité des lignes, désaturer le réseau en offrant de nouveaux itinéraires, et amener des automobilistes à prendre le train.

Mieux vaut éviter de se déplacer sur le réseau Est le week-end des 13 et 14 mai. Les gares de l'Est, Magenta, et Haussmann-Saint Lazare, seront fermées durant ces deux jours pour tester l'ensemble du futur système de signalisation, 640 aiguillages et 700 feux de signalisation, qui gèrera les 3000 trains du projet EOLE. Tout le week-end, les TER seront accueillis en gare d'Austerlitz et les TGV en gare du Nord. La circulation des trains des lignes E et P sera extrêmement réduite.

Les lignes B, C, et D partiellement fermées

Le week-end de l'Ascension verra la fermeture de la ligne B entre la gare du Nord et Aulnay-sous-Bois. Des travaux de maintenance concernant notamment les caténaires perturberont la circulation des trains les 18, 20, et 21 mai, L'interconnexion sera suspendue à gare du Nord entre les 27 et 29 mai.

Le RER C sera aussi fermé entre Invalides et Pontoise les 29 et 30 avril, ainsi que du 13 au 14 mai. La partie sud sera totalement fermée du 29 avril au 1er mai entre Juvisy et Etampes en soirée. Aucun train ne circulera entre Juvisy et Massy, toute la journée, du 6 au 8 mai et les 18, 20, et 21 mai.

Carte des chantiers SNCF en Île-de-France au cours du mois de mai - SNCF Réseau

Sur la ligne D, aucun RER ne circulera du 29 au 30 avril entre Combs-la-Ville et Melun. La gare de Lieusaint sera fermée. Du 6 au 8 mai et du 20 au 21 mai, il n'y aura pas de trains entre Juvisy et Corbeil-Essonnes. Du 27 au 29 mai, l'interconnexion en gare de Lyon sera supprimée.

Plusieurs modifications à l'ouest

Le terminus de la ligne J sera Les Mureaux du 29 avril au 1er mai et les 18 et 19 mai. Aucun train ne circulera entre la gare Saint-Lazare et Mantes-la-Jolie via Poissy les 20 et 21 mai ainsi que du 27 au 29 mai. La ligne K sera fermée totalement du 6 au 8 mai.

La ligne N aura pour terminus Epône-Mézières du 29 avril au 1er mai. Aucun train ne circulera entre Epône-Mézières et Mantes-la jolie du 6 au 8 mai, les 13 et 14 mai, du 18 au 21 mai, et du 27 au 29 mai.