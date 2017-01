Travaux SNCF : la gare de Paris - Lyon sera fermée les 18 et 19 mars

Il n'y aura aucun train, pendant tout un week-end, à la gare de Lyon, à Paris. La SNCF a confirmé ce jeudi l'interruption totale du trafic les 18 et 19 mars prochains. Le trafic entre la Bourgogne et la capitale sera donc impacté.

La gare de Lyon à Paris, c'est là qu'arrivent tous les trains en provenance de la Bourgogne et de Dijon pour rejoindre la capitale. Cette gare, traditionnellement très fréquentée sera vide de trains les 18 et 19 mars prochains. Le trafic ferroviaire sera totalement interrompu pendant tout un week-end. La SNCF l'a confirmé ce jeudi pour cause de remplacement complet du système d'aiguillage. Un programme de circulation alternative sera toutefois mis en place.

Du matériel obsolète

Près d'un millier de trains y passent normalement chaque jour. La gare de Lyon est pourtant dotée d'un matériel ancien. Le poste d'aiguillage date en effet de 1933 !!! Et il sera donc remplacé lors de week-end des 18 et 19 mars au profit d'une tour de contrôle construite à Vigneux sur Seine à quelques kilomètres de là. L'investissement s'élève à plus de 300 millions d'euros, dans le cadre d'un vaste plan de création de seize tours de contrôle ferroviaire d'ici 2030 à travers toute la France.

Patrick Jeantet, le président de SNCF Réseau explique au micro de Raphaël Ebenstein que "traditionnellement la sncf réseau gère les postes d'aiguillage au plus près des aiguillages, et bien là, nous allons gérer l'aiguillage d'une zone, d'une région en télécommandant tous ces aiguillages depuis une tour de contrôle."

Patrick Jeantet, le directeur de SNCF Réseau © Maxppp - Thomas Padilla

Pour les voyageurs, les trains prévus les 18 et 19 mars partiront ou arriveront dans d'autres gares à Paris ou en Ile de France mais le trafic ne sera pas interrompu, précise Florence Parly, la directrice générale de SNCF Voyageurs. Elle reconnait que "Cela aurait été beaucoup plus simple d'ailleurs dans de nombreux pays, ça se passe comme ça, mais nous avons pensé que la SNCF devait à ses clients, certes, ce n'est pas un plan de circulation normale, mais on aura quand même la capacité de se déplacer si on en a besoin."

La SNCF prévoit un important dispositif d'informations. 700 agents seront notamment mobilisés en gares.