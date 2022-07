La SNCF entame un mois de chantier de rénovation ce lundi 25 juillet sur le tronçon entre Chagny et Paray-le-Monial. Ca va entraîner des perturbation sur la ligne Dijon - Nevers.

Travaux SNCF : le trafic perturbé entre Dijon, la Saône-et-Loire et la Nièvre

Du 25 juillet au 26 août, des travaux de rénovation et de modernisation vont fortement impacter le trafic des TER entre Dijon, la Saône-et-Loire, et la Nièvre. Ces travaux concernent précisément le tronçon entre Chagny, Montchanin et Paray-le-Monial. Dans ce secteur, des bus de substitution sont mis en place.

Pas de problème entre Dijon et Chalon-sur-Saône, le rythme de vacances scolaires se poursuit, avec 26 allers-retours chaque semaine. La plus grosse perturbation concerne en réalité la ligne TER entre Dijon et Nevers, qui passe précisément par la zone de travaux fermée. Pour se rendre dans la capitale nivernaise, il faudra donc aller jusqu'à Chagny ou Chalon en TER, puis descendre de train pour prendre un bus jusqu'à Montchanin ou Paray-le-Monial.