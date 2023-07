Travaux sur l'A1 : dans les coulisses d'un chantier colossal

Depuis lundi 10 juillet, la galère se confirme pour les habitués de l'autoroute A1 et de l'A22. Les troncs communs sont coupés jour et nuit dans le sens Paris-Lille jusqu'au 14 août. Et dès le premier jour des travaux, de gros bouchons ont été enregistrés, jusqu'à 17 kilomètres.

ⓘ Publicité

Des travaux nécessaires pour cette portion de l'autoroute en mauvais état : les derniers gros travaux sur ce tronçon datent du début des années 90. Gladys Vanhemelsdaele est directrice de projet sur le chantier, pour elle, c'est la meilleure période pour effectuer ces travaux : "à ce moment de l'année, on a moins de trafic sur l'A1, une baisse d'environ 10 à 15 %". Elle ajoute : "Nous avons préféré faire tous les travaux en une seule fois, pendant 5 semaines. Si nous avions divisé le chantier en deux, nous aurions dû tabler sur une durée de 9 semaines environ".

Des équipements plus solides et plus durables

Depuis le début des travaux, la centaine d'ouvriers qui travaille chaque jour sur le chantier a enlevé le revêtement de la route pour couler un nouvel enrobé, plus épais. Les rambardes de sécurité métalliques ont elles aussi quitter le bord de la route. Elles seront remplacées par des rambardes en béton plus solides en cas de choc avec un poids lourd. Elles doivent aussi permettre d'éviter que les végétaux qui poussent aux abords de la route n'envahissent la chaussée.

Le nouvel enrobé est plus épais que l'ancien et doit durer plus longtemps. © Radio France - Lolla Sauty

Pendant les deux dernières semaines du chantier, ce sera l'heure des finitions : nettoyage, peinture et mise à niveau des panneaux de signalisation qui auront été changés.

Plus de gros travaux avant 20 ans

Cinq semaines de travaux, mais pour 20 ans de tranquillité. "L'objectif du chantier est de faire durer les équipements dans le temps, de réduire le nombre d'interventions et de faciliter l'entretien", explique Gladys Vanhemelsdaele. "Avec ces travaux, la durée des équipements est plus importante, on embêtera les gens moins souvent. On devrait pouvoir attendre 15 à 20 ans avant une nouvelle intervention. Et s'il y a intervention, elle sera beaucoup plus légère, dans 20 ans on viendra peut-être changer uniquement les premier centimètres de revêtement et ça durera beaucoup moins longtemps", conclut la directrice de projet.

En 2024, avec les Jeux olympiques, il n'y aura pas de travaux. Mais en 2025, ce sera au tour de l'autre partie de l'autoroute, dans le sens Lille vers Paris, de faire peau neuve.