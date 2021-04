Plusieurs bretelles des autoroutes A10 et A85 sont fermées pour la semaine, en Touraine. A cause de travaux qui commencent dès ce lundi 19 avril, jusqu'à vendredi 23 avril.

Travaux sur l'A10 et l'A85 : des bretelles fermées en Touraine jusqu'au vendredi 23 avril

Les travaux sur l'A10 et l'A85 doivent durer toute la semaine, entre le 19 et le 23 avril, en Touraine.

Plusieurs bretelles des autoroutes A10 et A85 sont fermées à la circulation en Touraine, cette semaine. Des travaux prévus entre ce lundi 19 avril et vendredi 23 avril, dans le cadre du chantier d’élargissement de l’A10 à 2x3 voies entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine.

Sur l'A10, les travaux se font de nuit, entre 20h et 7h :

Les 19 et 20 avril : fermeture de la bretelle d'entrée de Chambray-lès-Tours (n° 23), en direction de Paris

Les 19, 20, 21 et 22 avril : fermeture des bretelles d'entré de Saint-Avertin (n° 22), en direction de Paris, et de celle de Sainte-Maure-de-Touraine (n° 25), en direction de Bordeaux

Sur la bifurcation entre l'A10 et l'A85, les travaux ont lieu toute la semaine, jour et nuit (jusqu'à 16h vendredi) :

Fermeture de la bretelle en provenance d'Angers, en direction de Bordeaux

Fermeture de la bretelle en provenance de Vierzon, en direction de Bordeaux

Des déviations seront mises en place.

A ces travaux s'ajoutent ceux sur la rocade de Tours. Des travaux de rénovation de la chaussée dans le sens Nord-Sud, à partir du 19 avril, jusqu'au 6 mai.