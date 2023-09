Travaux sur l'A10 : la sortie Saint-Avertin fermée, faut-il rendre gratuite la sortie Chambray-lès-Tours ?

L'autoroute A10, l'une des autoroutes les plus empruntées en France.

Cofiroute et l'État sont la cible des maires de Tours et Saint-Avertin dans un communiqué commun publié ce jeudi. Les élus dénoncent les travaux démarrés sur l'autoroute A10 ce 4 septembre et qui vont durer jusqu’aux vacances de la Toussaint, "sans prendre en compte les propositions des élus". Ils demandent la gratuité de la sortie Chambray-lès-Tours pour les véhicules qui viennent du nord.

ⓘ Publicité

La sortie de Saint Avertin est ainsi fermée, de l’A10 vers Tours, pendant sept semaines, depuis ce lundi, jour de rentrée scolaire. Or, c'est la dernière sortie gratuite, dans la traversée de l'agglomération. La conséquence a été immédiate. Les automobilistes se sont rabattus sur la sortie Tours-Centre, le giratoire des Français Libres, l'avenue Pompidou et l’entrée de Saint-Avertin, occasionnant de gros bouchons.

50.000 véhicules sur cette portion chaque jour

Dans leur communiqué, Emmanuel Denis et Laurent Raymond précisent que ces bouchons étaient "prévisibles" en scrutant "les simulations effectuées par la métropole". Ils parlent d'un axe majeur sur l'agglomération, une portion où "environ deux tiers des 80.000 véhicules circulant chaque jour sur l’autoroute sont des flux locaux".

Emmanuel Denis, maire de Tours, et Laurent Raymond, maire de Saint-Avertin, demandent "à Cofiroute ainsi qu’à l’État la gratuité de la sortie de Chambray-lès-Tours pour les usagers venant du nord, afin qu’une partie des automobilistes impactés par les travaux puisse utiliser l’autoroute sans à avoir à payer pour leurs trajets du quotidien (notamment pour aller travailler)".

"L’autoroute doit servir le territoire et non être une nuisance ni fonctionner sans lui". - Extrait du communiqué des villes de Tours et Saint-Avertin

Toujours dans le communiqué commun, les élus tancent au passage le fonctionnement de Cofiroute, accusé de ne pas écouter les élus locaux lors de travaux. Emmanuel Denis et Laurent Raymond "souhaitent que les travaux envisagés l’année prochaine sur la sortie Saint-Avertin, de Tours vers l’A10, ne soient pas programmés à la rentrée, période la plus chargée en terme de trafic automobile, mais au mois d’avril ou mai. Une nouvelle méthode de travail doit être envisagée, en lien avec les collectivités concernées".

Le sujet est récurrent à chaque travaux engagés sur l'autoroute A10 par Cofiroute . Il a été évoqué par exemple lorsque Cofiroute a entrepris le triplement des voies au sud de Tours vers Poitiers, entraînant de gros bouchons, sans pour autant supprimer le péage.