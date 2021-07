Travaux sur l'A20 : des communes corréziennes victimes collatérales du chantier de Puyjarrige

Il faut encore s'attendre le weekend prochain, celui du traditionnel chassé croisé, à d'importantes perturbations sur l'A20 au sud de Brive en Corrèze. Les travaux de la falaise de Puyjarrige sont toujours en cours ce qui pose de sérieux problèmes, pas seulement aux usagers de la route mais aussi aux collectivités locales en particulier plusieurs communes du secteur comme Noailles, Chasteaux, Nespouls mais aussi Brive.

Il en va de la sécurité de nos habitants

Le problème c'est que beaucoup de véhicules choisissent de quitter l'autoroute pour échapper aux bouchons et qu'on les retrouve sur des communes dont les routes ne sont pas adaptées pour accueillir un tel flux . "On a eu un gros souci dans un lieu dit qui compte 5 maisons et où on a vu arriver des camping-cars, des camions et des voitures, une petite fille a failli être renversée et une maison a été endommagée" raconte le maire de Noailles Hervé Brucy qui depuis a dû faire installer des ballots de paille sur cette route. Une situation que subit aussi la petite commune voisine de Chasteaux. Pour son maire Jean-Paul Fronty "Cette situation pose des problèmes de sécurité pour nos habitants et en plus notre voierie se désagrège, on va devoir faire des travaux plus tôt que prévu" explique t-il.

Une réunion pour demander à la DIRCO des mesures sous 15 jours

Face à cette situation la préfète de la Corrèze a réuni ce lundi les élus des communes impactées, le Conseil départemental ainsi que la DIRCO (Direction interrégionale des routes du centre ouest) qui a en charge le chantier de la falaise de Puyjarrige. Une réunion à l'issue de laquelle la préfète a demandé à la DIRCO de fournir d'ici deux semaines un échéancier précis des travaux, une communication renforcée des conditions de circulation en temps réel . Des mesures compensatoires pour dédommager les gestionnaires des routes que sont les communes et le département devront aussi être fournies sous 15 jours.