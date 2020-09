Travaux sur l'A31 : l'autoroute coupée à hauteur de Richemont à 3 reprises en septembre

Des travaux de restauration du pont de Richemont débutent ce dimanche sur l'A31 dans le sens nord-sud avec 3 coupures de l'autoroute programmées ce mois de septembre : 4 nuits seront concernées en semaine et un week-end entier. Des déviations seront mises en place via l'A30.

Des travaux assez importants commencent ce dimanche sur l'A31. La Dir-Est, qui gère le réseau pour le compte de l'Etat, va restaurer le pont de Richemont, qui enjambe la Moselle, dans le sens Thionville-Metz. Il s'agit de restaurer la culée de l'ouvrage (le socle du pont), et les joints d'étanchéité. Le chantier va durer un mois, mais l'autoroute va devoir être coupée à 3 moments différents.

Premières coupures : du 14 au 16 septembre et du 23 au 25 septembre

Premières coupures : 2 fois 2 nuits, en semaine, du 14 au 16 et du 23 au 25 septembre. Il faudra sortir à Bertrange-Guénange, et prendre la départementale direction Uckange pour récupérer l'autoroute A30 et continuer sa route vers le sud. L'autoroute sera alors fermée de 20h à 6h du matin.

Troisième coupure : le week-end des 19 et 20 septembre, jusqu'au lundi matin

Mais surtout, l'axe sera fermé, toujours dans le sens descendant, presque tout un week-end : du samedi 19 septembre au soir, au lundi 21 au matin, et donc toute la journée du dimanche 20 septembre. Le scénario sera le même : autoroute coupée à Bertrange Guénange, et déviation par l'A30. Mais cette fois, les départementales qui relient Guénange à Uckange et Richemont seront également fermées pour faciliter le trafic des véhicules déviés.

La Dir-Est a choisi ce week-end de septembre car c'est celui où le trafic est généralement le plus faible. En temps normal, 34.000 véhicules par jour empruntent le pont de Richemont dans ce sens, dont 12% de poids lourds.