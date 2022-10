Travaux sur l'A31 : l'autoroute coupée à Metz ces trois prochaines nuits

Deux gros chantiers de nuit commencent ce mardi 11 octobre, sur deux grands axes routiers de Moselle. Dans les nuits de mardi à mercredi, de mercredi à jeudi, et de jeudi à vendredi, l'A31 et la RN52 seront coupées toute la nuit.

Réfection des enrobés sur l'A31

Le premier chantier concerne l'A31, entre Fey et Metz-Nord : la Direst va procéder à la remise en état des enrobés. Dans la nuit de mardi à mercredi, l'autoroute sera coupée de 22 heures à 5 heures dans le sens Nancy-Thionville. Vous devrez prendre le contournement Est de Metz (RN431), éventuellement jusqu'à la croix de Hauconcourt si vous montez sur Amnéville, la Fensch ou Thionville.

Même chose mais dans le sens descendant, dans les nuits de mercredi à jeudi et de jeudi à vendredi, de Metz-Nord à Fey, aux mêmes horaires. Vous serez déviés par le pont mixte, le boulevard de Trèves, la voie rapide de Borny et enfin le contournement Est de Metz, pour rejoindre l'A31 à Fey.

Ces travaux seront réalisés de nuit, la circulation sera donc rétablie en journée, de 5 heures à 22 heures.

Tunnel de Marange-Silvange en maintenance

Même scénario sur la RN 52, également ces trois prochaines nuits, du mardi 11 octobre au soir, au vendredi 14 octobre au matin. Des opérations de maintenance doivent être réalisées dans le nouveau tunnel de Marange-Silvange : la voie rapide sera donc dans les deux sens, de 20 heures à 5 heures, entre Rombas et Marange-Silvange. Des déviations seront mises en place via Amnéville et la route qui longe Walygator à Maizières les Metz (les D47 et D112f).