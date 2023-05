Travaux sur l'A35 : des perturbations de circulation à prévoir à l'est de Mulhouse

Le CEA a prévu des travaux de renouvellement de l'autoroute A35 à Sausheim, à l'est de Mulhouse. Il s'agit de refaire la chaussée sur ce tronçon très emprunté. Les travaux auront lieu du dimanche 21 mai à 20h au lundi 5 juin 6h.

L'enrobé sera refait dans le sens Colmar/ Bâle ainsi que le marquage au sol. Des travaux qui coûteront à la collectivité européenne d'Alsace 550.000 euros. Conséquence : les bretelles et l'A35 seront fermées dans le sens Colmar/Bâle la nuit de 20h à 6h du matin. En journée, la circulation se fera sur une seule voie.

D'autres bretelles seront totalement fermées :

· la bretelle d’accès de l’Allemagne vers Bâle ainsi que la bretelle d’accès de Colmar vers l’Allemagne au niveau de l’échangeur A35/A36,

· la bretelle d’accès à l’A35 de Sausheim vers Bâle.

Les automobilistes seront déviés par l’A36 et l’échangeur N°20 Ile Napoléon, ou via la RD55 et le secteur de l’usine Peugeot.