Travaux sur l'A35 : "la cerise sur le gâteau" pour les automobilistes

On connaît tous les difficultés de circulation sur l'A35. Cet été, les automobilistes et chauffeurs poids-lourds ne sont pas au bout de leur peine avec les travaux menés autour de Sélestat et de l'agglomération strasbourgeoise.

Alsace, France

"Travaux "et "A35", voilà deux mots qui suffisent à rendre les automobilistes très prolixes. D'un côté vous avez les travaux de rénovation de la couche de roulement, en cours depuis le 22 juillet dans l'agglomération strasbourgeoise, entre la Vigie et Elsau. D'un autre, il y a ceux qui sont menés à Sélestat. "Cela nous rallonge de 25 minutes notre temps de trajet habituel", râle Julien. Il n'y a pas que les particuliers qui en ont gros sur le cœur. Pour les chauffeurs de taxi, c'est un peu "la cerise sur le gâteau".

Jusqu'à huit kilomètres de bouchons

"Tout cela, ça nous plombe", se désole Hakim Kerboub, le président de l'association Taxis 13 à Strasbourg. Jusqu'à hier, il ignorait tout des travaux de la Porte de Schirmeck. "J'ai récupéré des personnes à la gare pour les amener à Geispolsheim. J'arrive à Porte de Schirmeck : c'est fermé. Je prends la rue du Doubs : elle est fermée aussi. J'arrive à Baggersee, c'est fermé aussi. J'ai dû faire tout un détour par Wolfisheim. Vous imaginez la tête du client : au compteur il y avait le double de la somme. Je ne lui ai pas fait payer, mais ce n'est pas possible."

Des travaux qui peuvent provoquer jusqu'à huit kilomètres de bouchons. C'est beaucoup, mais même avec les départs et les retours en vacances, les impacts sont réduits pendant les vacances d'été, par rapport au reste de l'année. "Le double bénéfice de le faire l'été, c'est qu'on a d'une part moins de monde dans la journée de l'ordre de 10%, et d'autre part, on a le phénomène de pointe matinale et de pointe du soir qui est beaucoup plus faible", assure Antoine Oser de la DirEst, la Direction Interdépartementale des Routes Est.

Le plus gros des travaux entre la Vigie et l'Elsau, avec restriction de circulation, s'étendra jusqu'au 11 août. Tout doit être rétabli pour le 23 août. A Sélestat, comptez encore des perturbations jusqu'à mi-octobre de cette année. Ces travaux de régénération de la chaussée seront menés chaque été encore jusqu'en 2022. A partir du 6 jusqu'au 23 août, s'ajouteront également les travaux entre les échangeurs de la Semm et du Rosenkranz à hauteur de Colmar.