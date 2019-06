Travaux sur l'A47 : une seule voie de circulation au niveau de Givors dans le sens Saint-Etienne Lyon

Les travaux de l'A47 au niveau du Pont de Givors entrent dans leur deuxième phase. A partir du 1er juillet, on ne roule plus que sur une voie dans le sens Saint-Etienne Lyon ; deux voies dans le sens Lyon-Saint-Etienne.

Givors, France

Il faudra s'armer de patience pour aller à Lyon dans les prochains jours. Une seule voie sera ouverte à la circulation dans le sens Saint-Étienne-Lyon au niveau du Pont de Givors à partir du 1er juillet.

Et dans la nuit du 1 au 2 juillet, du lundi soir 20h au mardi matin 6h, l'A47 sera carrément coupée dans le secteur, toujours dans le sens Saint-Étienne-Lyon. Il faudra suivre la déviation via la départementale 342 et l’A450. En clair sortir à La Madeleine et passer par Brignais, la route surnommée les Montagnes russes dans la région.

- Dossier de presse DIR Centre-Est

A noter que l’échangeur 9.1 « Givors Piscine » est condamné pendant cette période de travaux, il est réservé au chantier.

Dans l'autre sens, Lyon-Saint-Étienne par de problème en revanche. La circulation est maintenue sur les deux voies. Mais jusqu'au 15 juillet seulement, car à partir du 16, on entre dans une nouvelle phase de travaux : la circulation sera réduite à une seule voie dans les deux sens.

Le chantier est prévu jusqu'au 30 août. Il s'agit de changer le revêtement de l'A47 fragilisé par des infiltrations d'eau, refaire complètement la chaussée, l’étanchéité, les dispositifs de retenue, les garde-corps et les joints de l'autoroute. L'A47 est empruntée tous les jour par 90.000 véhicules dont 13.500 poids lourds.