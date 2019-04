Travaux sur l'A75 : l'installation des nouveaux ponts a commencé

La Roche-Blanche, France

Les travaux ont commencé il y a plusieurs mois maintenant pour élargir l'autoroute A75 : le but est de passer à un système de 2 fois 3 voies. Mais pour élargir l'autoroute, il faut également élargir les ponts qui enjambent l'axe. C'est cette opération qui a commencé ce week-end, avec la pose d'une première charpente à La Roche-Blanche.

Les éléments du pont ont été fabriqués par l'usine Accma à Autun, avant d'être transportés sur le site du chantier, sur la commune de La Roche-Blanche. "Tous les éléments sont arrivés juste à côté de la route départementale et de l'autoroute, pour être assemblés entre eux, soudés, peints et contrôlés. Le jour J, le pont a été mis sur des fardiers ce qui permet de faire transiter à quelques km/h cette charpente qui fait 110 tonnes", détaille Benoît Masson, maître d'oeuvre sur le chantier. La charpente a été porté sur le pont existant avant d'être soutenue par deux grues pour l'installer dans sa position définitive. L'ensemble de l'ossature du pont a donc été installé en une seule fois.

Les curieux sur le chantier

Le nouveau pont fait 77 mètres de long, dont 33 mètres au-dessus de l'autoroute. Désormais, l'écart entre les deux piliers du pont permet d'accueillir les six nouvelles voies prévues pour l'A75. L'opération d'installation s'est déroulée dans la nuit du samedi 6 avril au dimanche 7 avril. Déjà en milieu de journée dimanche, les curieux se pressaient sur le chantier : "_C'est impressionnant_, je suis venu chercher mon pain, j'habite à côté. Par curiosité je me suis arrêté, je pensais qu'on avait pas le droit de venir, mais c'est impressionnant ! On a du mal à imaginer toutes ses soudures..." admire Alain.

D'autres sont plus intrigués par le maintien de ce pont. Catherine emprunte cette route tous les jours pour aller travailler, et elle a remarqué qu'il n'y avait pas de pilier au centre de l'installation : "et là on se dit que ce n'est pas rassurant qu'on va passer là-dessus, et il n'y a rien au milieu qui tient... Je suis impressionnée par des choses comme ça..."

Cette technique a été choisie par les équipes de Benoît Masson pour des questions de sécurité et de rapidité sur la chantier. La construction dure environ 6 mois, et il n'était pas envisageable de couper la circulation sur l'autoroute autant de temps pour l'installation d'un pilier central. Aussi, ce type de pont permet de ne pas dévier les voies autoroutières déjà existantes en les décalant pour construire le support du pont : c'est un gage de sécurité pour les automobilistes qui ne sont pas surpris par des changements.

Le nouveau pont enjambant l'A75 sur la commune de La Roche-Blanche sera ouvert d'ici la fin de l'été. L'ancien sera quant à lui démoli avant la fin de l'année 2019. La circulation sur ce pont doit être rétablie dans la journée du lundi 8 avril. Au total, ce sont cinq ponts qui sont modifiés avec les travaux d'élargissement de l'autoroute A75 : celui de La Roche-Blanche, du Zénith, de la RD 120, de la RD 786 et celui du Km lancé.