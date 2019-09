Travaux sur l'A75: on refait le pont ce week-end

L'autoroute A75 sera coupée ce week-end entre les échangeurs 1 (Le Pardieu) et 2 (Aubière-Zénith) pour les travaux de mise à 2x3 voies. Le pont de la D212 doit être détruit et un nouveau pont installé à la place, en à peine plus de 48 heures.

Auvergne, France

Détruire des ponts, cela devient une habitude sur l'A75. Ce sera le septième pont détruit par APRR pour permettre la mise à 2x3 voies de l'autoroute. Il "suffit" d'installer une épaisse couche de sable et de graviers pour protéger la chaussée avant que des engins munis de pinces, de brise-roches hydrauliques et de cisailles ne grignotent petit à petit béton et ferraille. C'est comme cela par exemple que le pont de l'avenue Ernest Cristal a été détruit le week-end des 11 et 12 mai dernier.

Il va falloir recommencer ce week-end mais cette fois, le chantier sera encore plus complexe puisqu'il s'agit de détruire et de reconstruire. Le nouveau pont doit être mis en place également au cours de ce week-end, pour limiter au minimum la coupure de la circulation de la D212 (le kilomètre lancé). C'est la seule fois que ce dispositif complexe est utilisé pour l'élargissement de l'A75. Pour les autres ponts démolis ou à démolir, il y avait à chaque fois la place nécessaire pour construire le pont neuf et plus large juste à côté. La D212 est elle entourée de commerces et concessions automobiles, impossible de construire avant de détruire.

Le nouveau pont (1.500 tonnes d'acier et de béton) a donc été préfabriqué sur une plateforme au bord de l'autoroute. Il va devoir franchir un peu plus de 300 mètres. Pour cela, le pont est posé sur des vérins hydrauliques, transportés par des remorques spéciales. Il sera d'abord transféré samedi de sa plateforme de construction jusqu'à l'autoroute, le temps que le pont actuel soit détruit.

Une seule semaine de coupure pour la D212

Dans la nuit de samedi à dimanche, le nouveau pont sera donc déplacé, très lentement, jusqu'à son emplacement définitif. Une opération délicate, qui doit se faire au centimètre près. Il faut en particulier installer le tablier exactement sur les culées mises en place. Une opération que le public pourra suivre derrière un grillage mis en place par APRR.

Tout devra être bouclé en 58 heures. L'autoroute sera coupée dès 20 heures ce vendredi. La réouverture est prévue lundi à 6H30, peut être un peu plus tôt si tout se passe bien. En revanche, il faudra être un peu patient pour rouler à nouveau sur la D212; une semaine de travaux est prévue, le temps de refaire la chaussée et les raccordements. Un délai tout de même extrêmement court pour passer d'un pont à l'autre.

APRR profite de l'interruption de ce week-end pour détruire un autre pont, celui de la rue Senèze, à hauteur du Puy de Crouel, deux kilomètres plus au nord. Là, c'est une opération plus classique, le nouveau pont est déjà construit une dizaine de mètres plus loin, il suffit juste de basculer la circulation.