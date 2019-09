Travaux sur l'A85 : une semaine difficile pour les riverains de la Levée de la Loire entre Langeais et Port-Boulet

Les travaux de doublement des trois viaducs de l'A85 entre Bourgueil et Langeais se poursuivent. Ils s'amplifient même dès ce lundi, et pour cinq jours. Conséquence, c'est la Levée de la Loire qui va recevoir les 12 000 véhicules qui empruntent quotidiennement cette portion.

Tours, France

Les riverains de la Levée de la Loire entre Langeais et Port-Boulet s'apprêtent à vivre une semaine bien agitée, pleine de bruit et de pots d'échappement ! A partir de ce lundi, et jusqu'à vendredi, l'autoroute A85 sera fermée dans les deux sens de circulation entre les sorties Bourgueil et Langeais. Il s'agit de la suite des travaux de doublement des trois viaducs. Les automobilistes, et autres conducteurs de poids-lourds, vont donc devoir passer par la D952, autrement dit par la Levée de la Loire.

12 000 véhicules vont se retrouver sur la Levée de la Loire

Et ça va en faire du passage dans les communes concernées, comme la Chapelle-sur-Loire, Coteaux-sur-Loire ou encore Port-Boulet. Car chaque jour, ce sont en moyenne 12 000 véhicules qui empruntent cette portion de l'autoroute. 6000 dans chaque sens. 12 000 voitures et poids-lourds qui vont donc se retrouver sur des routes parfois étroites. Et aux heures les plus fréquentées de la journée. La maire de la Chapelle-sur-Loire a déjà vécu la même situation en mai 2018 et elle se souvient notamment que "dans le virage de l'église c'était juste". Elle se souvient aussi de queues interminables au carrefour de Port-Boulet avec, entre autres, tous les salariés de la centrale nucléaire d'Avoine qui allaient et revenaient du travail. Mais elle dit également comprendre la nécessité du chantier.

Des travaux qui vont avoir lieu sur les trois viaducs, ceux de Langeais Est, la Roumer et la Perrée, et qui visent tous à préparer le futur raccordement des chaussées. A terme, ces trois ouvrages passeront en effet de une à deux voies.

L'A85 sera donc fermée à partir de ce lundi 8h, et jusqu'à vendredi 10h, dans les deux sens de circulation entre les sorties Bourgueil et Langeais. En conséquence, les échangeurs de Bourgueil en direction de Tours et de Langeais en direction d'Angers seront eux aussi fermés.