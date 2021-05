Travaux sur l'autoroute A36 au nord de Mulhouse : des restrictions de circulation jusque fin mai

Du dimanche 9 au samedi 29 mai, la Collectivité européenne d’Alsace va entreprendre des travaux de réhabilitation des deux voies de circulation de l’autoroute A36 dans le sens Allemagne vers Belfort, à hauteur de Sausheim et du secteur croix de la Hardt.

Des restrictions de circulation seront mises en place pour assurer la sécurité des usagers et celle des personnels pendant la durée des travaux. Elles vont évoluées sur trois périodes :

Du dimanche 9 mai 22h au dimanche 16 mai 18h

Depuis l’A36, les sorties Colmar, Bâle et Peugeot seront fermées (dans le sens Allemagne - Belfort uniquement). Des déviations seront mises en place par l’A36 via l’échangeur n° 20 Ile Napoléon.

Circulation 9 au 16 mai - CEA

Du dimanche 16 mai à 18 h au lundi 24 mai à 7h

Les sorties Colmar, Bâle et l’entrée Peugeot seront fermées. Les usagers seront invités à effectuer leurs trajets habituels via les échangeurs n°32 de Sausheim et n°20 Ile Napoléon.

Circulation sur l'A36 du 26 au 24 mai - CEA

Du lundi 24 mai à 7 h au samedi 29 mai à minuit

Les sorties Belfort A36 depuis Colmar A35 et Ile Napoléon depuis l’Allemagne A36 seront fermées. Les itinéraires de déviation emprunteront les échangeurs n°32 de Sausheim, n°20 Ile Napoléon, n°17 de Lutterbach et n°33 de Rixheim.

Circulation sur l'A36 du 24 au 29 mai. - CEA

Le chantier se déroulera également les week-ends et jours fériés. La Collectivité européenne d’Alsace investit plus d'un million d'euros dans cette opération d’entretien des chaussées autoroutières. Les travaux consisteront à remplacer les enrobés sur 19 cm d’épaisseur. Le respect des équipes mobilisées, des limitations de vitesse à 80 km/h - voire 50 km dans certaines zones - et des déviations sont de rigueur. Plus de 71.000 usagers empruntent quotidiennement l’A36.

à lire aussi Orages : l'A36 complètement inondée au sud de Mulhouse