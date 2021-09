Travaux sur l’un des ponts du centre d’Annecy : ça va coincer sur la route

À Annecy (Haute-Savoie), les travaux de modernisation et de sécurisation du pont Albert-Lebrun débutent ce lundi. Situés en plein centre-ville, ils doivent durer dix mois et ils vont engendrer d’importantes difficultés de circulation.

Vu du côté des automobilistes, c’est parti pour dix mois de galère. Ce lundi, à Annecy, débutent les travaux de modernisation et de sécurisation du pont Albert-Lebrun. L’édifice est caché sous la route hyper fréquentée passant devant le centre Bonlieu. Construit en 1934, aujourd’hui il "ne permet plus de supporter le trafic routier actuel et les inspections de la structure ont révélé des dégradations" précise la mairie.

Perturbations

Pour la ville, pas d’autre choix que de démolir cet ancien pont pour le reconstruire à l’identique. Les travaux sont prévus jusqu’en juin 2022 et ils vont entraîner d’importantes difficultés de circulation puisque deux voies de circulation sont supprimées (quai Eustache Chappuis entre la rue Jean Jaurès et le quai Jules Philippe). Les deux voies restantes sont réparties entre chaque sens de circulation.

En profiter pour changer

"Cela peut être un beau bazar", reconnait Marion Lafarie, adjointe à la mairie d’Annecy. "Si 100% des automobilistes qui passaient par là continuent de la faire, il y a aura forcément un goulot d’étranglement." Alors pour éviter cela, la ville espère un changement de comportement de certains usagers. "C’est l’occasion de s’interroger sur son moyen de transport, estime Marion Lafarie. L’idée est de convaincre ceux qui ont des alternatives à la voiture de privilégier ces solutions."

Il y a encore trop d'automobilistes seuls dans leur voiture sur Annecy." - Marion Lafarie, adjointe à la mairie d'Annecy

Et pour inciter les annéciens à laisser leur voiture, la ville et l'agglomération du Grand Annecy ont notamment augmenté le nombre de bus de la Sibra (voir ci-dessous). Huit parkings relais ont également été aménagés autour du lac afin de laisser sa voiture et monter dans un bus. Certains sont pérennisés et pourront servir de point de rendez-vous pour du covoiturage.