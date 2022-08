Travaux sur la D437 : des cordistes acrobatiques à pied d'œuvre pour empêcher les éboulements sur la route

Jusqu'au 1er septembre, la D437 est fermée à la circulation, entre la sortie de Saint-Hippolyte et Maîche (Doubs). Sur près de 300 mètres, les grilles de protection doivent être vidées et entretenues pour éviter les éboulements. De gros travaux qui nécessitent le travail de cordistes acrobatiques.

Ils sont cinq ouvriers acrobatiques, spécialisés dans les chantiers de haute voltige, à se relayer pour débroussailler, puis entretenir les grilles de protection qui empêchent les éboulements sur la D437. Jusqu'au 1er septembre, ces gros travaux sont en cours et nécessitent la fermeture de la départementale, dans les deux sens, entre Saint-Hippolyte et Maîche, dans le Doubs.

Parmi ces ouvriers de l'extrême, Richard Venet. Il se prépare à grimper en haut de la falaise : "Une fois qu'on est en haut, on amarre notre corde sur un arbre solide, puis on descend en rappel. C'est plus difficile qu'un chantier classique, et surtout plus dangereux : on est à proximité de câbles sous tension et on travaille parfois sur des blocs de pierres instables". Un chantier très physique pour ces ouvriers. A plus de 30 mètres de hauteur, impossible d'avoir recours à des machines : "tout doit être fait à la main", explique Charles Rognon, le président de la société spécialisée ROC qui réalise les travaux.

Vidange et entretien des barrières

La plus grande partie du débroussaillage est pratiquement terminée. Il faut maintenant passer à la deuxième phase du chantier. "Nous allons vidanger les 350 mètres de barrières grillagées, faire tomber les cailloux et les branches accumulées. On devrait avoir environ 250 m3 de déblais à évacuer", estime Laurence Dhoutaut, la responsable du pôle technique au service d'aménagement territorial de Pontarlier. Dernière étape : remettre en état ou changer les barrières endommagées.

Près de 4 500 utilisateurs empruntent la D437 chaque jour. © Radio France - Emma Steven

Au total, ces travaux ont coûté près de 120 000 euros au Département. Impossible de dire quand les prochains seront nécessaires, mais ils risquent d'arriver plus tôt que prévu. "Avec la sécheresse et tous les autres phénomènes climatiques que nous connaissons, il est évident que le terrain naturel se détériore. Cela fait qu'on a plus de pierres et d'arbres morts accumulés derrière les grilles de protection", analyse Florence Rogeboz, vice-présidente du département du Doubs, chargée des infrastructures et de la mobilité. La route restera totalement fermée jusqu'au 31 août. Puis la circulation sera rouverte en alternance pendant trois semaines. L'ensemble des travaux devrait être terminé pour la fin du mois de septembre.