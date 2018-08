Grosse pagaille en perspective ! A partir de ce jeudi et jusqu'à fin novembre, des travaux de renforcement de la digue de la Loire sont réalisés entre Tours et Saint-Pierre-des-Corps. Des déviations sont mises en place et des mesures sont prises pour limiter au maximum la gêne.

Ministère de la transition écologique et solidaire

Des déviations sont mises en place durant les travaux sur la digue de la Loire entre Tours et Saint-Pierre-des-Corps.

Tours, France

Avis aux automobilistes : la circulation s'annonce très compliquée sur la levée de la Loire à partir de ce jeudi et jusqu'au 30 novembre. La dernière tranche des travaux de renforcement de la digue est en cours. Les automobilistes vont avoir du mal à rouler entre le rond-point des Français Libres à Tours et la rue Jeanne Labourbe à Saint-Pierre-des-Corps. Mais les autorités ont pris des mesures pour limiter la gêne pour les commerçants et les riverains.

Un chantier de trois kilomètres

Le chantier, long de trois kilomètres, est organisé en plusieurs étapes afin de réduire les restrictions de circulation. La première phase s'étendra du giratoire des Français Libres à la rue Marceau, à Saint-Pierre-des-Corps, jusqu'au 30 septembre. La deuxième section a elle aussi débuté, de la rue Marceau au boulevard Jean Jaurès. Celle-ci se prolongera jusqu'au 30 novembre. Enfin, la troisième et dernière phase débutera le 11 septembre, du boulevard Jean Jaurès à la rue Jeanne Labourbe.

Le plan et le calendrier des travaux sur la digue de la Loire entre Tours et Saint-Pierre-des-Corps. - © Direction Départementale des Territoires d'Indre-et-Loire

La levée de la Loire restera ouverte à la circulation pendant toute la durée des travaux, dans le sens Tours - Montlouis. Des aménagements sont également prévus pour le stationnement des clients des commerces avoisinants. Dans l'autre sens de circulation, des déviations sont mises en place, notamment via le boulevard Jean Jaurès et l'avenue Jean Bonnin à Saint-Pierre-des-Corps. Les poids-lourds en transit auront eux une déviation par l'avenue Pompidou et cela, dans les deux sens de circulation.

La carte des déviations mises en place. - © Ministère de la transition écologique et solidaire

Des travaux pour éviter des brèches dans la digue

Le ministère de la transition écologique rappelle que la digue de la Loire constitue la principale défense du Val de Tours contre les inondations. Selon l'Etat, "différentes études ont montré que cette levée de la Loire présente un risque de formation de brèche" en cas de crue. Les travaux visent à rétablir l'étanchéité de cette digue, grâce à la réalisation d'une paroi étanche.

Les méthodes de travaux pour renforcer la digue de la Loire. - © Direction Départementale des Territoires d'Indre-et-Loire

Pour en savoir plus sur les déviations, le contexte et le calendrier des travaux, c'est par ici.