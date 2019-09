Travaux sur la ligne SNCF Orléans-Blois : 9 week-ends sans train d'ici le 8 décembre

Pendant 9 week-ends d'ici la fin de l'année, il n'y aura pas de train entre Orléans et Blois en raison d'importants travaux : interruption totale du trafic dans les 2 sens de circulation, programmée le plus souvent entre le samedi midi et le dimanche midi. Cela commence aujourd'hui.

Orléans, France

Il n'y aura aucun train entre ce samedi après-midi et dimanche matin, sur la ligne Orléans-Blois - et ce dans les 2 sens de circulation. C'est en fait le premier d'une série de 9 week-ends d'ici la fin de l'année, pendant lesquels le trafic sera totalement interrompu sur cet axe, le plus souvent entre le samedi midi et le dimanche midi. SNCF Réseau va procéder à d'importants travaux de rénovation de la ligne.

On remplace rails, ballast et traverses entre Mer et Blois

Depuis 2 ans déjà, la ligne ferroviaire Orléans-Blois fait régulièrement l'objet de travaux, mais le chantier s'amplifie : remplacement des rails, du ballast et des traverses entre Mer et Blois, cela nécessite cette fois d'interrompre totalement le trafic pendant une vingtaine d'heures, à plusieurs reprises : en tout, donc, 9 week-ends sont programmés d'ici le 8 décembre. "Ces travaux structurels sont très importants, souligne Nathalie Darmendrail, la directrice territoriale SNCF Réseau en Centre Val-de-Loire. Le réseau ferroviaire est ici assez usé, et il faut investir pour éviter d'avoir des ralentissements pour raisons de sécurité, et donc pour maintenir une vitesse commerciale qui reste compétitive par rapport à la route. Ce qui est important aussi pour nous, c'est de pouvoir réaliser ces travaux en toute sécurité, c'est l'avantage d'interrompre totalement le trafic. Comme on ne peut évidemment pas le faire pendant 15 jours, on répartit cela sur plusieurs week-ends."

Des travaux que comprennent les voyageurs, même si certains trouvent que 9 week-ends, c'est tout de même beaucoup... Pascal Foulon est le président du collectif d'usagers Gares du Val de Loire : "9 week-ends, c'est effectivement beaucoup de perturbations pour les usagers, regrette-t-il, mais cela fait suite à presque 30 ans d'inaction au niveau des travaux d'entretien de cette ligne. On est obligé maintenant de rattraper le retard ; c'est une galère pour les usagers, mais c'est quand même une bonne chose sur le fond pour la sécurité des voyageurs."

Pas d'interruption du trafic lors des grands événements

La circulation des trains sera tout de même maintenue les week-ends qui coïncident avec de grands événements comme le Festival de Loire, les Rendez-vous de l'Histoire ou encore le festival BD Boum. "On est dans une région et une période très touristiques, explique Nathalie Darmendrail, ce sont des événements pour lesquels beaucoup de voyageurs utilisent le train, nous avons décidé de préserver ces week-ends là, on ne fera pas de travaux à ces moments-là."

Ces travaux représentent 5 millions d'euros d'investissement pour la SNCF. D'autres chantiers seront nécessaires ces 2 prochaines années sur cette ligne, notamment du côté de Meung-sur-Loire et de Beaugency.

PRATIQUE : Liste des week-ends d'interruption du trafic entre Orléans et Blois (en général, du samedi midi au dimanche midi)

7 et 8 septembre

28 et 29 septembre

5 et 6 octobre

19 et 20 octobre

26 et 27 octobre

9 au 11 novembre

16 et 17 novembre

30 novembre et 1er décembre

7 et 8 décembre

A noter que pendant ces travaux, la SNCF met en place des cars de substitution. Ce samedi, le dernier train pour Blois part des Aubrais à 13h37. Et le trafic ne reprendra que demain matin à 9h37.