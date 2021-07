Interruption des trains entre Nancy et Metz ce weekend pour travaux : des cars de substitution mis en place

Des travaux ont lieu sur la ligne ferroviaire qui relie Nancy à Metz, et jusqu'au Luxembourg, ce week-end du 31 juillet et du 1er août. Des cars assurent la liaison Nancy-Metz samedi et dimanche, d'autres trains peuvent être empruntés pour aller de Bettembourg à Luxembourg, samedi uniquement.