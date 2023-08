Travaux sur la M35 : les habitants de Wolfisheim excédés par les automobilistes

Des déviations, des feux temporaires, des barrières : il y a beaucoup de travaux cette année sur la M35 au sud de Strasbourg. La circulation est très difficile depuis début juillet. De nombreux automobilistes tentent d'éviter les bouchons en faisant un détour par la M63 via Holtzheim et Wolfisheim au grand dam des habitants.

Des travaux jusqu'au 14 août

"C'est exceptionnel en ce moment, on entend le bruit dès le matin, ça démarre même avant 7h", raconte André un habitant de Wolfisheim. Marie-Thérèse est déçue "mes petites nièces ne viennent plus me voir, il faut les tenir à la main pour traverser la route, c'est la bagarre". Les habitants se retrouvent eux-mêmes coincés dans les ralentissements "la dernière fois j'étais à l'arrêt 25 minutes pour rentrer chez moi, une file infernale!", commente Sylvie une habitante de Kolbsheim.

La troisième phase des travaux débutent ce lundi 7 août et doit encore durer jusqu'au 14 août.