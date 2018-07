Des perturbations à prévoir dans les prochains jours sur la route départemental 2060 au niveau de Châteauneuf-sur-Loire (Loiret). Le département réalise des travaux de réfection de la chaussée et va fermer la bretelle d'entrée et de sortie vers Châteauneuf dans le sens Orléans-Montargis.

Châteauneuf-sur-Loire, France

La circulation sera perturbée à partir de ce lundi matin et jusqu'au vendredi 27 juillet sur la RD 2060 au niveau de l'échangeur de Châteauneuf-sur-Loire. Le département du Loiret réalise des travaux et plusieurs gênes à la circulation sont prévues.

Le chantier ne concerne qu'une portion de 1,5 kilomètre mais la circulation sera modifiée sur 3 kilomètres, avec un basculement sur une seule voie et une limitation de la vitesse à 50 km/h.

Le plan des travaux pendant la déviation sur la RD 2060. - DR

S'y ajoute la fermeture des bretelles d'entrée et de sortie vers Châteauneuf-sur-Loire, dans le sens Orléans-Montargis uniquement. La déviation se fera via Saint-Denis-de-l'Hôtel.

Et ce n'est pas la seule déviation : il faudra aussi faire un détour pour les directions de Vitry-aux-Loges, Gien, Sully, Saint-Benoît, Montargis, Bellegarde :

Le détail des déviations sur la RD 2060. - DR

Ces travaux conséquents, qui coûtent 450 000 euros, vont permettre de remplacer le revêtement de la chaussée. "On renouvelle la couche de roulement, détaille Noël Hodeau, technicien à l'agence territoriale de Sully-sur-Loire et responsable du centre de travaux. C'est-à-dire qu'on enlève 6cm de chaussée et on remet 6cm d'enrobé chaud. La chaussée se dégrade et on est obligés de la remplacer compte tenu du trafic."

Car la départementale 2060 accueille en moyenne 20 000 véhicules par jour. Si tout se passe comme prévu, et si la météo est favorable, la circulation reviendra à la normale le vendredi 27 juillet.