Travaux sur la RN 174 : circulation perturbée entre Saint-Lô et Agneaux du 23 au 30 avril

De nouveaux travaux débutent ce mardi 23 avril sur la RN174, la 2x2 voies qui contourne Saint-Lô. Cela concerne la portion entre Agneaux et la maison du Département, dans le sens Rennes-Cherbourg. Deux échangeurs sont fermés et des déviations sont en place.

Saint-Lô, France

Attention, risque de bouchon à l'heure de pointe entre Agneaux et St-Lô, du 23 au 30 avril ! La Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest va effectuer des travaux de renouvellement d’un joint de chaussée sur la RN174, dans le sens Rennes-Cherbourg. Le chantier est localisé entre les échangeurs n°5 « Saint-Lô – Percy » et n°6 « Coutances – Agneaux ». Sur cette portion de la RN174, la circulation va être basculée et elle se fera sur une seule voie, d'où un risque de ralentissements aux heures de pointe le matin et l'après-midi, ainsi que le week-end du 27-28 avril.

Mais ce qui risque aussi de créer des embouteillages, c'est la fermeture de deux bretelles d'accès :