Travaux sur la RN 431 : route coupée de nuit jusqu'au 9 octobre

Attention, travaux ! Depuis lundi 21 septembre, et jusqu'au 9 octobre, la Direst refait la chaussée de la RN431, entre Grigy et Marly, dans le sens A4 vers A31. Des travaux qui ont lieu la nuit, entre 20h et 6h du matin, du lundi au jeudi soir.

La circulation est coupée à l'échangeur de Grigy, et vous êtes déviés sur la RD955 et la RD910. Les bretelles d'entrée Grigy, Peltre et Marly/Metz-Magny sont fermées chaque nuit.

Attention, voie de droite fermée à partir du mardi 29 septembre

Ce sera plus compliqué à partir de lundi 28 septembre. La bretelle d'accès à la nationale en direction de l'A31 depuis la RD955 sera fermée. Et à partir de mardi 29, jusqu'au 6 octobre, week-end inclus, la voie de droite sera fermée de 6h à 20h, des engins de chantier devant rester sur la chaussée. Il faut donc s'attendre à de gros bouchons sur la RN431, le soir entre 16h et 20h. Le pic attendu à 18h est de 5 km.

Le sens opposé (A31 vers A4) n'est pas impacté.