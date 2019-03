Travaux sur la RN154, des ralentissements à prévoir jusqu'au 17 avril

Par Flavien Groyer, France Bleu Normandie (Seine-Maritime - Eure)

Gare aux bouchons sur la Nationale 154 entre Rouen et Evreux. L'échangeur Caër-Normanville dans l'Eure est totalement fermé pour cause de travaux de ce lundi 25 mars jusqu'au 17 avril 2019. On attend donc de nombreux ralentissements aux heures de pointe.