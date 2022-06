Travaux sur la rocade et la LINO à Dijon, trafic perturbé sur l'A38 : ce qu'il faut savoir

Le trafic est perturbé sur la rocade et la LINO à Dijon. Depuis le milieu du mois de mai 2022, des portions sont fermées tous les soirs pour refaire l'enrobé bitume et les peintures de la route. L'A38 est également perturbé au niveau de Pouilly-en-Auxois à cause d'un glissement de terrain.

Vous l'avez peut-être remarqué si vous empruntez la rocade de Dijon régulièrement : une portion est systématiquement fermée les soirs de semaines entre 20h et 6h. Les travaux vont encore durer jusqu'au 16 juin 2022. Sur l'A38, au niveau de Pouilly-en-Auxois, les travaux commenceront eux au début de l'été 2022. La circulation se fait sur deux voies depuis novembre 2020 à cause d'un glissement de terrain.

Des travaux pour entretenir la chaussée sur la rocade

Les travaux sur la rocade et la LINO, durent depuis le milieu du mois de mai 2022 et finiront à la mi-juin 2022. Toutes les nuits, entre 20h et 6h, les équipes remplacent l'enrobé bitume et re font les peintures de la route. Chaque nuit de la semaine (vous pouvez rouler sereinement du vendredi soir au lundi matin), un seul tronçon est fermé mais il est impossible d'annoncer à l'avance la zone en question. La portion est choisie en fonction de l'avancée des travaux de la veille.

Les tunnels à nouveau fermés à l'automne

Ces travaux n'ont rien à voir avec la fermeture de certains tunnels de la LINO en début d'année 2022. Par contre, une nouvelle fermeture est prévue courant octobre, pendant deux semaines entre 21h et 6h. Il s'agit de travaux de maintenance et de petites réparations.

L'A38 perturbée jusqu'à la fin de l'année

Des travaux vont aussi commencer au début de l'été sur l'A38 au niveau de Pouilly-en-Auxois. Depuis novembre 2020, la circulation ne se fait que sur une voie, à cause d'un glissement de terrain au niveau de l'entrée d'autoroute en direction de Dijon. La fermeture de la voie a permis de ne pas accentuer le glissement et de faire les études nécessaires au début des travaux. Ils dureront jusqu'à la fin de l'année 2022, la circulation reprendra ensuite normalement.