Travaux sur la route et le rail au Luxembourg : été chaotique pour les frontaliers

Il n'y aura pas de train direct entre la Lorraine et Luxembourg-Ville pendant trois semaines, cet été.

La double peine, pour les travailleurs frontaliers cet été : des travaux à la fois sur l'autoroute, et sur le rail, entre la frontière et Luxembourg-Ville. La période estivale reste la seule période de l'année où ces travaux génèrent le moins de perturbations. Mais pour ceux qui ne sont pas encore en vacances, il va falloir prendre son mal en patience, et trouver des alternatives ces prochaines semaines, voire à la rentrée...

Des travaux d'envergure sur l'A3...

Les travaux d'élargissement de l'autoroute A3, qui va passer à 2x3 voies, ont commencé au printemps dernier. D'ici 2027, si tout va bien, on aura une autoroute beaucoup plus fluide, de la frontière jusqu'à la croix de Gasperich. L'objectif du gouvernement est de prévenir l'augmentation du trafic routier. Il envisage même qu'en cas de bouchons, d'ici 2035, la voie de droite soit réservée aux bus et au covoiturage.

Les travaux vont donc durer cinq ans, portion par portion. En attendant, la circulation se fait donc sur des voies réduites, et la vitesse est limitée à 70 km/h. S'il y a effectivement moins de frontaliers avec les vacances d'été, l'A3 reste un axe majeur pour les touristes et les camions qui relient le nord et le sud de l'Europe... donc le risque de bouchons reste réel, même au cœur de l'été.

... et sur le rail entre Bettembourg et Luxembourg-Ville

Sur le rail aussi, le trafic ferroviaire devrait être plus fluide à l'avenir : un grand chantier de modernisation des voies commence ce samedi 16 juillet entre Bettembourg et Luxembourg-Ville. Les capacités des gares vont augmenter : à terme, chaque ligne aura sa voie dédiée, donc moins de retards ou de suppressions de trains en cas de panne sur l'une d'elle. Des trains plus longs, de 250 mètres, pourront circuler.

Mais pour cela, il faut impérativement bloquer la circulation des trains. Cela concerne la ligne 90 entre Thionville et Luxembourg, et la ligne 60 entre Rodange (près de Longwy), Esch-sur-Alzette et la capitale. Petite déconvenue apparue ces derniers jours : le chantier aura du retard, à cause des délais de livraison d'un fournisseur en éléments électroniques. Prévue le 11 septembre initialement, la fin des travaux est désormais repoussée au 20 novembre, au mieux. Ce qui augure une rentrée tout aussi mouvementée que l'été.

Ces trois prochaines semaines, donc, du 16 juillet au 7 août, il n'y aura pas de train du tout entre Bettembourg et Luxembourg-Ville. La coupure sera renouvelée pendant la semaine des vacances de la Toussaint du pays, du 29 octobre au 6 novembre.

Les TGV aussi pâtiront de ces travaux : aucun ne ralliera la capitale du Grand-Duché pendant un mois et demi, de ce samedi jusqu'au dimanche 28 août. Ils seront au départ et auront pour terminus Metz ou Thionville.

Des bus de substitution seront mis en place à Bettembourg : vous aurez six minutes pour descendre du train et monter dans une navette, ou l'inverse pour le trajet retour. Vous pouvez consulter les horaires de ces navettes ci-dessous :