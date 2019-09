Travaux sur le pont de Givors : dernier weekend de fermeture avant la fin du chantier

Givors, France

Bonne nouvelle si vous empruntez régulièrement l'A47 entre Saint-Étienne et Lyon : les travaux sur le pont de Givors arrivent à leur terme ce weekend. Le chantier entamé il y a quatre mois va s'achever dimanche, après un dernier weekend de fermeture complète du pont.

Le plus important chantier sur le pont depuis 30 ans

Pour cette dernière étape des travaux de réfection de la chaussée, la circulation est entièrement interrompue sur le pont entre vendredi 13 septembre 22 heures et dimanche 15 septembre 15 heures. Les itinéraires de substitution classiques sont mis en place : déviation par la RD342 et l’A450, et coupure au niveau de l'échangeur 11 (La Madeleine) dans le sens Saint-Étienne – Lyon.

Ce chantier, le plus important sur le pont depuis 30 ans selon la Direction interdépartementale des routes Centre-Est, a été lancé fin mai, pour la chaussée très dégradée par des infiltrations d'eau à répétition et un trafic conséquent. 90.000 véhicules empruntent le pont de Givors sur l'A47 tous les jours, dont 13.500 poids lourds.