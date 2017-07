Travaux sur le RER A : une partie de la ligne fermée au mois d'août

La ligne A du RER est fermée, jusqu'au 27 août, entre la Défense et Nation. Des travaux de rénovations sont en cours, pour la rénovation de 3,7 kilomètres de voies et ballast et le renouvellement de quatre aiguillages. D'ici 2021, ce sont 24 kilomètres qui doivent être rénovés.

C'est le chantier, sur la ligne A du RER, entre Défense et Nation. Jusqu'au 27 août, la ligne va rester fermée, le temps, pour les 400 ouvriers, à la tâche, 24H sur 24 et 7 jours sur 7, de remettre à neuf, 3,7 kilomètres de voies. Un travail de titan, dans le tunnel du métro, en plein coeur de Paris, pour évacuer les tonnes de graviers du ballast, les rails, les traverses de bois, qu'il faut remplacer par des traverses de béton, plus adaptées aux trains à deux étages et pour changer quatre aiguillages au Métro Auber.

Métro Auber © Radio France - Sylvie Charbonnier

Des travaux qui s'inscrivent dans un vaste projet de rénovation de 24 kilomètres de voies et ballast et 27 aiguillages, d'ici 2021, entre Nanterre-Préfecture et Vincennes. Un chantier qui représente un investissement d'un peu plus de 100 millions d'euros.

le reportage au Métro Auber en travaux Copier

Le chantier du Métro Auber © Radio France - sylvie Charbonnier

Tout au long du chantier, la RATP met en place des itinéraires de remplacement, en métro, en tramway et en bus. Plus de mille agents sont mobilisés pour accompagner et informer les voyageurs. D'après la RATP, fermer une portion de ligne, pendant le mois d'août, où la fréquentation est de 30% inférieur au reste de l'année, provoque moins de perturbations que des travaux de nuit, qui entraîneraient des retards trop contraignants.