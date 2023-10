Travaux sur les routes de Dordogne : le pont de Cherveix-Cubas ferme pendant quatre mois

Le pont du Cherveix-Cubas, entre Excideuil et Hautefort, est interdit à la circulation routière et piétonne, entre ce lundi et pour quatre mois, jusqu'au 2 février prochain. La route départementale 704, au-dessus de la rivière Auvézère, a le droit à des travaux d'élargissement et de confortement du pont.

Déviations obligatoires

Ce chantier est réalisé par le conseil départemental. Pendant ces quatre mois, la circulation des voitures est déviée. Si l'on vient du sud de la Dordogne, il faut passer par D75, avant de rejoindre la D77 au niveau du lieu-dit Guimalet dans le bourg d'Anlhiac, avant de retrouver la D704. Dans l'autre sens, depuis le nord du département, le contournement est un peu plus long : il faut quitter la D704 au niveau d'Excideuil pour rejoindre la D705, puis s'engager sur la D67 à Saint-Martial-d'Albarède et sur la D67 à Tourtoirac, poursuivre sur la D5 et la D62 jusqu'à Saint Agnan pour enfin retrouver la D704.

Les poids lourds doivent aussi adapter leurs trajets : quitter la D704, au niveau d'Excideuil via la D705, jusqu'à Sarliac-sur-l'Isle et la N221 à Boulazac. Il fait ensuite récupérer la D5, puis la D62 à Saint-Agnan avant de retrouver la D704. L'ensemble des usagers sont invités à adapter leurs itinéraires.