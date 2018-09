Travaux sur les voies : la circulation des trains perturbée entre Dijon et Laroche-Migennes

Par Jacky Page, France Bleu Auxerre et France Bleu Bourgogne

SNCF Réseau engage des travaux de modernisation dans les gares de Mâlain et Plombières-lès-Dijon. Avec pour conséquence 4 week-ends d’interruption des circulations de trains entre Dijon et Laroche-Migennes, sur la ligne Paris-Lyon-Marseille. Ça commence ce week-end des 22 et 23 septembre.