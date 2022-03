"Qui veut tuer le Train Jaune ?" : la colère des cheminots face au calendrier des travaux

Cela devient récurrent pour les usagers du Train Jaune : le "canari" est à l'arrêt pour 10 semaines ! Depuis le 28 février et jusqu'au 6 mai 2022, la ligne entre Villefranche-de-Conflent et Latour-de-Carol est fermée pour des travaux de maintenance annonce la SNCF. "Aucune ligne ne ferme autant dans tout le pays. Il y a une volonté de détourner les usagers du Train jaune" explique Frédéric Roy, secrétaire général du syndicat CGT Cheminots de Villefranche. Ces trois derniers années, la circulation du train a régulièrement été touchée, "environ 15 semaine tous les ans" d'après le syndicat.

Depuis 2019, la SNCF a entamé une campagne de rénovation des lignes du Train Jaune. Actuellement, 13.5 millions d'euros ont déjà été investis par la compagnie ferroviaire et la région Occitanie. Frédéric Roy et la CGT ne s'opposent pas à ces travaux, mais plutôt au calendrier :

Nous pensons que c'est voulu. Le train circule toujours parfaitement pendant les périodes de vacances, notamment l'été. Et là, on nous explique que ce n'est plus possible, qu'il faut tout stopper ! Pour nous, la SNCF veut faire du Train Jaune un train touristique. Pourtant, ce train concerne aussi beaucoup d'usagers qui vont au travail, de commerçants dont la gare est desservie. C'est un service public, il ne doit pas viser la rentabilité.