Depuis ce lundi, les camions ont l'interdiction de traverser Audun-le-Tiche pour rejoindre le Luxembourg, à cause d'un trafic routier en forte hausse selon le maire. Les maires des communes voisines dénoncent une décision sans concertation et craignent une répercussion du trafic chez eux.

Audun-le-Tiche, France

C'est une décision lourde de sens qui entre en vigueur aujourd'hui dans le Pays Haut : depuis ce lundi matin, la traversée d'Audun-le-Tiche par la D16 est interdite aux poids-lourds de plus de 3,5 T. C'est cette voie pourtant qu'empruntent de nombreux poids-lourds pour relier l'A30 en France et le Luxembourg via Esch-sur-Alzette, ce qui évite de monter jusqu'à Longwy.

Le maire d'Audun-le-Tiche a pris cet arrêté municipal pour éviter une saturation de camions dans sa commune, il en passe plus de 360 chaque jour : "J'avais déjà prévenu les services du département qu'une fois la route de contournement réalisée, je prendrai un arrêté pour interdire le passage des camions. Le trafic a pratiquement doublé. Il y a des camions de 40 tonnes, énormes, qui passent devant l'école puis qui tournent dans un carrefour en pente, c'est dangereux". Le sentiment est partagé par les habitants de la commune.

Reportage à Audun-le-Tiche et Villerupt Copier

Je ne souhaite pas que la population de Villerupt supporte ce risque - le maire

Mais les communes voisines dénoncent une décision prise sans concertation qui va répercuter le trafic de leur côté. Le maire de Villerupt Alain Casoni est très remonté : "Il n'a même pas daigné prévenir les maires des communes voisines et moi je ne souhaite pas que la population de Villerupt supporter ce risque, à plus forte raison quand il est généré par un comportement égoïste de la part du maire d'une commune voisine. Ce n'est pas très courtois et personnellement je pense que c'est illégal dans la mesure où le maire d'Audun ne prévoit aucun passage de substitution".

Alain Casoni a peur aussi que le problème s'aggrave avec le projet de carrière à Audun-le-Tiche qui va attirer encore d'autres poids-lourds. Les chauffeurs routiers eux pestent contre les détours qui les attendent désormais pour rejoindre le Luxembourg.