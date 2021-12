La société ferroviaire italienne Trenitalia lance une liaison quotidienne Paris-Milan, via Lyon et Chambéry. Premier train le 18 décembre.

Train grande vitesse : Trenitalia s'engage sur le trajet Paris-Milan via Chambéry et Lyon

Une nouvelle silhouette et une nouvelle couleur vont faire leur apparition le 18 décembre sur la voie entre Chambéry et Lyon : la société Trenitalia lance une liaison Paris-Milan effectuée par son train grande vitesse Frecciarossa 1000 le 18 décembre. Les billets sont disponibles depuis ce matin lundi 13 décembre.

Aller-retours quotidiens via Chambéry et Lyon Part-Dieu

Entre Paris et Milan le train à "robe" rouge, fera étape à Lyon Part-Dieu, Chambéry, Modane et Turin. Vers l'Italie Trenitalia propose un départ quotidien de Paris Gare de Lyon à 15h18, avec un passage à Lyon Part-Dieu à 17h20 et une arrivée à Milan à 22h07. Dans ce sens il y a également jusqu'au 10 janvier un train au départ de Paris à 6h31 du lundi au vendredi, pour une arrivée à Milan à 13h50. Ce train roulera uniquement les week-ends après le 10 janvier, avec un départ à 7h26 (voir détails ci-dessous).

Dans l'autre sens Trenitalia propose deux départs quotidiens de Milan à 6h25 et 15h53 pour des arrivées à Lyon à 11h08 et 20h12 et à Paris respectivement à 13h22 et 22h25. Entre Chambéry et Lyon le Frecciarossa va traverser l'avant-pays savoyard et le Nord-Isère à petite vitesse et sans arrêt dans le département mais peut-être qu'un jour... Pour son lancement en tout cas l'opérateur italien casse les prix en proposant un Paris-Milan à partir de 29 euros. 23 euros pour Paris-Lyon !