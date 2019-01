Très fortes perturbations ce matin sur les lignes SNCF Paris-Normandie

Le trafic a été interrompu pendant près d'une heure ce matin après 7h00 à la sortie de la gare Saint-Lazare à Paris. Les trains circulent à nouveau mais les retards restent importants sur les lignes normandes et certains trains sont annulés.

Tous les trains à l'arrêt ce matin à l'entrée et à la sortie de la gare Saint-Lazare

Rouen, France

Grosse galère ce matin pour les usagers des lignes SNCF entre la Normandie et Paris. Vers 7h00 le trafic est totalement interrompu à la gare Saint-Lazare. Aucun train n'entre ni ne sort en raison d'un "accident de personne" dit la SNCF.

Mais il ne s'agit pas d'un suicide ou d'une tentative. En fait dans le train 3301 Paris-Cherboug via Caen, deux invididus auraient voulu dérober un vélo à des passagers. L'un des individus aurait voulu ensuite descendre du train et serait tombé sur la voie sous le train qui venait de démarrer.

#gareSaintLazare personne non décédée évacuée par les pompiers

Reprise progressive des circulations #Intercités#Normandie autorisée par les autorités après enquête

Nombreux retards à prévoir jusqu’en fin de matinée

3301 qui engageait les voies repart avec 1h30 de retard — Eric Succab (@SuccabEric) January 24, 2019

Selon nos informations ; il est en vie mais blessé et a du être soigné en gare. L'autre individu a été interpellé. Le temps de l'intervention de la police et des pompiers, le trafic SNCF mais aussi Transilien a été interrompu pendant environ 45 minutes. Il a repris progressivement après 8h, mais avec beaucoup de retard, jusqu'à 1h30, et certains trains sont supprimés.

🔴8h36 Les circulations reprennent très progressivement. Prévoyez néanmoins jusqu'à 1h30 de retard pour certains trains.



Nous restons disponibles. https://t.co/jAadcfqPzh — TER Normandie (@TERNormandie) January 24, 2019

Pour être informé de la circulation des trains ce matin, vous pouvez suivre le compte Twitter TER Normandie ou par téléphone au 0 800 801 801. Sinon, vous pouvez connaître en direct le trafic de chaque gare sur le site internet Gares et Connexions.