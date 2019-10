Très gros retards à la SNCF en gare de Nîmes

Jusqu'à 1h50 de retard sur un TER entre Nîmes et Marseille ce jeudi matin ! La SNCF évoque un "incident technique".

Nîmes, France

il y a ce jeudi matin d'énormes retards en gare de Nîmes, parfois plus d'une heure.Un "train-usine" est tombé en panne pendant la nuit, lors de travaux de renouvellement de la voie entre Montpellier et Nîmes. Il a fallu le réparer, avant de le sortir des rails, et de terminer les travaux prévus. La circulation reprend doucement depuis une petite demi-heure, mais le retour à la normale risque de demander encore un peu de temps.

Ces "trains-usines" sont d'énormes engins de la SNCF. Ils permettent, en moyenne, le renouvellement d'1 kilomètre de voie par phase de travaux, en une nuit.