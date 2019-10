Très perturbé, le trafic des TER va être interrompu pendant quatre heures entre Nice et Vintimille

À peine un TER sur trois circule ce dimanche matin entre Nice et Vintimille, à cause de rochers tombés sur les voies à Eze. Le trafic va être totalement interrompu entre 10h30 et 14h30 le temps que les agents de la SNCF réparent les voies.